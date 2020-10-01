"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 126 حالة و8 وفيات و1276 اصابة بالكورونا 1274 منها محلية ليصبح العدد الكلي 13101
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وزارة الأوقاف تنفي الإستعانة بالمصلي الخفي لمراقبة المصلين بالمساجد

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