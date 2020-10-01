بعد تهجمه الفظ على الإسلام .. القرة داغي يفنّد مزاعم ماكرون ويعتبره حاكماً يعيش شبح حروب دينية بالقرون الوسطى
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جرينتش+2 11:32
في تصعيد ضد تركيا.. روسيا تصدر بيان ادانة لنقل مرتزقة من سوريا وليبيا إلى اقليم قره باغ

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