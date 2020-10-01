حين لا ينفع الندم.. غورباتشوف: ارتكبنا عدة اخطاء ولو حافظنا على الاتحاد السوفيتي لكان العالم الآن أكثر أمنا وعدالة
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جرينتش+2 03:17
حين لا ينفع الندم.. غورباتشوف: ارتكبنا عدة اخطاء ولو حافظنا على الاتحاد السوفيتي لكان العالم الآن أكثر أمنا وعدالة

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