بعد تهجمه الفظ على الإسلام .. القرة داغي يفنّد مزاعم ماكرون ويعتبره حاكماً يعيش شبح حروب دينية بالقرون الوسطى
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جرينتش+2 11:31
” اللوبي ” الصهيوني والانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية

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