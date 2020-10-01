الحكم بالسجن 10 سنوات لاربعة أشخاص شكلوا عصابة لصوصية

قرَّرت محكمة أمن الدَّولة وضع عصابة مكونة من 4 أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة 10سنوات بعد ثبوت ارتكابهم أعمالا لصوصية بحق مواطنين عام 2018.

وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان، والرائد القاضي العسكري عمر البطوش، وبحضور مدعي عام المحكمة.

وثبت للمحكمة من خلال البينات ارتكاب الأشخاص الأربعة جرم تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأفراد أو الممتلكات والقيام بأعمال اللصوصية خلافًا لأحكام المادة 3 ط، وبدلالة المادة 7 ج من قانون منع الإرهاب، رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وبينت لائحة الاتهام الصَّادرة عن المحكمة أنَّ المتهمين الأربعة تربطهم علاقة صداقة، ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، فقد اتفقوا عام 2018 على القيام بسرقة وسلب عدد من المحال التجارية في العاصمة عمَّان.

وبلغ عدد المواقع التي تعرضت للسلب من قبل العصابة 7 محلات تقدَّم أصحابها بالشكوى للجهات المختصة.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أفراد العصابة بعد شهر واحد من بدء أعمالهم اللصوصية.

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