وزارة التعليم العالي تعلن قائمة قبول طلبة إساءة الإختيار / رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قائمة قبول الطلبة الذين أساؤوا الاختيار للعام الجامعي 2020 / 2021.

وقالت الوزارة أنه وحسب قرار مجلس التعليم العالي بقبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام 2020، وذلك حسب معدلات القبول التنافسية للعام الحالي إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في تخصصات الجامعات الأردنية فقد تم ترشيح (5029) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله ضمن هذه القائمة هو (82.1%).

وأضاف الخطيب أن هذا العدد الذي تم ترشيحه للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار يضاف إلى العدد الذي تم ترشيحه للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت قبل يومين، وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم ترشيحه للقبول في الجامعات الأردنية (47958) طالباً وطالبة.

ولمعرفة نتائج قبول هذه القائمة يمكن الدخول إلى الرابط التالي: http://www.admhec.gov.jo/AdmBadChoiceResults.aspx

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