في استطلاع لاراء الجمهور اجرته شبكة CNN بعد المناظرة التلفزيونية الأولى.. انتصار كاسح لجو بايدن على ترامب/ فيديو
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وفاتان بكورونا لرجلين مُسنّين في مستشفى الجامعة الأردنية

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