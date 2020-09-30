حزب الحركة القومية ينعي الطالب أحمد الشخانبة الذي أحرق نفسه

بكل اسف، توفي، اليوم الأربعاء، الطالب في جامعة الإسراء أحمد الشخانبة الذي أحرق نفسه أمام مكتب رئيس الجامعة قبل نحو أسبوعين.

وكان هذا الشاب قد سكب مادة البنزين على جسده وإحراق نفسه وجرى إسعافه إلى مستشفى الحمايدة، ثم نقله إلى مستشفى البشير وهو بحالة حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم.

جدير بالذكر والتذكير أن هذا الشاب أحرق نفسه بسبب رفض رئاسة الجامعة مقابلته بعد تقديم طلبات بذلك مراراً وتكراراً، ولعدم مقدرته على دفع رسوم مستحقة عليه حتى يتمكن من تقديم الامتحانات.. رحمه الله

هذا وقد نعى حزب الحركة القومية الفقيد الشخانبة، وفقا للبيان التالي..