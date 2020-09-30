جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 130 حالة و4 وفيات و1776 اصابة جديدة بالكورونا 1765 منها محلية ليصبح العدد الكلي 11825

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 1776 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1765 إصابة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11825.

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحافي اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، أن الحالات قد توزعت على 745 في عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة، والحالات الخارجية 11 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأشار جابر إلى تسجيل 4 وفيات هذا اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 وفاة، و130 حالة شفاء، وبقي تحت العلاج 1158 حالة، كما أجرت فرق التقصي الوبائي 16621 فحصاً.

وقال: بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات ما زال البعض غير مقتنع بوجود المرض ويشكك بذلك.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم.