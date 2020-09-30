جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 130 حالة و4 وفيات و1776 اصابة جديدة بالكورونا 1765 منها محلية ليصبح العدد الكلي 11825
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جرينتش+2 11:34
“المجد” تعزي بوفاة صديقها سامي جودة

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