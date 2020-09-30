“المجد” تعزي بوفاة صديقها سامي جودة

نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، الوزير الأسبق الدكتور سامي جودة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

واستذكر الرزّاز مناقب الفقيد وجهوده وإسهاماته في مختلف المواقع العامّة التي شغلها، مؤكّداً أن الفقيد يُعدّ من الرعيل الأوّل الذين كان لهم بصمات واضحة في مختلف الميادين التي عملوا فيها.

وتقدّم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه،

اسرة “المجد” التي عزّ عليها رحيل هذا الصديق والعم الكبير، تتقدم من انجاله واسرته وعموم آل جودة الكرام باحر آيات العزاء والمواساة، ضارعة الى المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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