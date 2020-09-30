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الشيخ نواف الأحمد يؤدي القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح/ فيديو

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