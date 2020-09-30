إعادة فتح صالات المطاعم غداً بـ 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية

اعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، عن إعادة فتح صالات المطاعم بجميع فئاتها اعتباراً من يوم غد الخميس، شريطة التعهد بالالتزام من قبل المطاعم بالاشتراطات الصحية الإضافية الضرورية، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا واتساع انتشار العدوى.

وقالت شويكة خلال ايجاز صحافي اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء، إن آلية وضعت لتمكين المطاعم بجميع فئاتها؛ السياحية والشعبية، من الامتثال السريع للاشتراطات الصحية، وبما يمكن المطاعم التي تلتزم بهذه الاشتراطات من استئناف عملها بدءا من غد الخميس.

واضافت انه سيجري الالتزام بهذه الاشتراطات الإضافية من خلال التوقيع على تعهد أعد خصيصاً لهذه الغاية من خلال الدخول للموقع الإلكتروني Restaurants.gov.jo ، والتسجيل للمطاعم السياحية من خلال رقم المنشأة في الوزارة، وللمطاعم غير السياحية من خلال اختيار المحافظة والمنطقة ورقم الرخصة، باستثناء محافظة العقبة حيث تقوم السلطة بإطلاق موقع إلكتروني خاص بها.

واوضحت شويكة أنه بعد ذلك يتم تنزيل نسخة إلكترونية من التعهد وطباعته ثم تعبئته والتوقيع عليه التزاما بالشروط الواردة فيه، ثم إعادة تحميل التعهد المعبأ والموقع على الموقع الإلكتروني ذاته.

وقالت: سيجري تدقيق التعهد الموقع والمرسل عبر الموقع الإلكتروني من قبل الجهة المختصة عن كل فئة من المطاعم، وهي وزارتا السياحة والآثار والصناعة والتجارة، وأمانة عمان، والبلديات، وفي حال الموافقة على الطلب من قبل الجهة المختصة، سترسل رسالة نصية لصاحب الطلب بالموافقة على إعادة فتح الصالات اعتباراً من يوم غد الخميس، لافتة إلى أن اللجان الرقابية وفرق التفتيش المختصة ستتابع التقيد بالاشتراطات والبروتوكولات والتعليمات والبلاغات المعمول بها بموجب أوامر الدفاع.

ويشترط التعهد، الالتزام باستقبال الزبائن في صالات المطاعم بما لا يتجاوز 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وترك مسافة مترين بين الطاولة والأخرى، والمحافظة على التباعد الجسدي ووضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المطعم، وتقديم الخدمة للزبائن فقط على الطاولات، وأن يكون الحجز للشخص الواحد بحد أعلى 10 أشخاص على الطاولة الواحدة.

كما يشترط التعهد، الامتناع عن إقامة أو تنظيم أية حفلات، وتكليف موظف لمراقبة الالتزام بالشروط والإجراءات الصحية، وقياس درجة حرارة مرتادي المطعم والعاملين باستمرار، وإجراء فحص PCR لجميع العاملين في المطعم حال ظهور حالات بين مقدمي الخدمات فيه وتحميل النتائج على الموقع الإلكتروني، ومنع الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة من الدخول، والتأكيد على ارتدائها عند مغادرة الطاولة، وتوفير معقمات الأيدي في مرافق المطعم كافة.

ويشترط التعهد أيضا، الالتزام بالعمل خلال الأوقات المصرح بالعمل بها وفقا لأوامر الدفاع وأية تعليمات قد تصدر لاحقاً بهذا الخصوص، وإلزام العاملين بتحميل تطبيق أمان والتأكد من تفعيله لجميع الزبائن قبل السماح لهم بالدخول.

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