5 وفيات جديدة بالكورونا اليوم ترفع الإجمالي في الأردن إلى 56

أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور ماجد نصير، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي منذ انتشار الجائحة في الأردن إلى 56.

وقال الدكتور نصير لوكالة (بترا)، إنه تم تسجيل 3 وفيات صباح اليوم الثلاثاء، ووفاتين مساء أمس بعد الايجاز الصحفي اليومي.

واضاف، إن المتوفين الخمسة جميعهم كانون يعانون من أمراض مزمنة ومصاحبة لكورونا.

وأضاف يقول أن “42 مصابا بالفيروس في العناية الحثيثة، و11 على أجهزة التنفس الاصطناعي”.. مؤكدا “لدى المستشفى قابلية لاستقبال نحو 80 مريضا في العناية الحثيثة والعناية المركزة” .

وتابع قائلا أن “المستشفى يستقبل المرضي الذين لديهم أعراض فيروس كورونا، وأعراض خفيفة لكبار السن، أو لديهم نقص مناعة أو أمراض مزمنة”.. موضحا أنه “في الأيام الأخيرة أدخل للمستشفى مرضى بحالات حرجة في الأصل، تم تحويلهم من مستشفيات أخرى”.