وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 137 حالة و6 وفيات و823 اصابة بالكورونا 820 منها محلية ليصبح العدد الكلي 10049

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 823 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، منها 820 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10049.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 820 حالة محليّة منها 476 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و46 حالة في محافظة البلقاء، و221 حالة في محافظة الزرقاء، و24 حالة في محافظة إربد، و13 حالة في محافظة جرش، و14 حالة في محافظة الكرك، و20 حالة في محافظة المفرق، وحالتان في محافظة العقبة، و حالتان في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة عجلون.

كما سجلت 3 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، إضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 57 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 137 حالة شفاء منها 51 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و80 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، و3 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 16851 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1204201 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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