وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 137 حالة و6 وفيات و823 اصابة بالكورونا 820 منها محلية ليصبح العدد الكلي 10049
أهم العناوين
جرينتش+2 07:55
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 137 حالة و6 وفيات و823 اصابة بالكورونا 820 منها محلية ليصبح العدد الكلي 10049

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني