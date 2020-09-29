نصر الله: لا تفويض للرئيس الفرنسي ليكون وصيا على لبنان ونرفض اتهامنا بالخيانة وندين سلوكه الاستعلائي

وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 137 حالة و6 وفيات و823 اصابة بالكورونا 820 منها محلية ليصبح العدد الكلي 10049
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