ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب المناطق اليوم وانخفاض ظفيف غدا

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4- 6 درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الأربعاء درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر في ساعات الليل كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وبقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 17 ، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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