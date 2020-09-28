57 شاحنة دخلت الأردن من معبر جابر بعد إعادة فتحه تجريبيا

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، الأحد، إن 57 شاحنة دخلت إلى المملكة من معبر جابر الحدودي قادمة من سوريا، بعد استئناف حركة الشحن فيه تجريبيا، عقب إغلاقه أواسط شهر آب/أغسطس الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف اللوزي لوكالة (بترا)، إن غالبية الشاحنات الداخلة إلى المعبر كانت من شاحنات النقل بالعبور “ترانزيت” وعددها 51 شاحنة اتجهت إلى دول الخليج، في حين بلغ عدد الشاحنات المحلية 6، ونقلت بضاعتها وفق نظام النقل التبادلي (باك تو باك) من نظيرتها القادمة من سوريا.

ولفت النظر إلى أن 17 شاحنة خليجية وسورية ولبنانية من شاحنات الترانزيت دخلت كذلك معبر جابر الحدودي متجهة إلى الأراضي السورية، مشددا على ضرورة التزام سائقي الشحن من مختلف الجنسيات بتطبيق ما ورد في أمر الدفاع رقم 11 وعدم التهاون مع مخالفيه، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد الجسدي.

من ناحيته، قدر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، خسائر القطاع بأكثر من 15 مليون دينار منذ إغلاق المعبر، منتصف آب/أغسطس الماضي.

وأكد أن إعادة استئناف حركة الشحن في المعبر الحدودي “مصلحة مشتركة لجميع دول الجوار”، مشيرا إلى أن المعبر هو نافذة الأردن على البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة على خط جابر نحو 2500 من أصل 22 ألف شاحنة محلية، بحسب الداوود.