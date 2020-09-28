جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار .. بقلم: فهـد الريمــاوي
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جرينتش+2 05:48
” دعاء الكروان “.. مغرداً نصف قرن على رحيل عبد الناصر

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