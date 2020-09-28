الرزاز يضيف لمسة عاطفية لختام عهده على الدوار الرابع



اضاف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمسة عاطفية لختام عهده على الدوار الرابع، وذلك عبر رسالة وجهها إلى زملائه وزراء حكومته، وعبر فيها عن امتنانه لهم في العمل معا لخدمة الوطن وقيادته والشعب الأردني.

تاليا نص الرسالة التي أرسلها الرزاز إلى وزراء حكومتهبواسطة الـ”واتساب”:

“زملائي وزميلاتي الأعزاء، لقد تشرفت بالعمل معكم في هذه الحكومة وبثقة سيدنا الغالية وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطن في ظروف صعبة، فاجتهدنا وأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً وصححنا مراراً. وقد تعاهدنا معاً أن نعمل بجد وإخلاص حتى آخر ثانية من عمر هذه الحكومة. لذلك، كلي أمل وثقة بأنكم سوف تتابعون تفاصيل العمل في وزاراتكم وكافة القرارات التي تتطلب التعامل السريع المطلوب مع الجائحة أو القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأولويات التنمية من سياسات وتشريعات وخدمات. بمعيتكم سنحمل المسؤولية التي كلفنا بها سيد البلاد ونصدع للاستحقاق الدستوري كأننا سنغادر بعد ثوانٍ من الآن، ونخدم بتفانٍ لآخر لحظة، وكأننا مستمرون دهراً. وفقنا الله جميعاً بحمل المسؤولية”.