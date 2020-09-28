إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2020/2021 غدا الثلاثاء

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محيي الدين توق، اليوم الاثنين، أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 مساء غد الثلاثاء.

وأضاف توق أن الوزارة ستبدأ باستقبال الطلبة للإجابة عن استفساراتهم إن وجدت اعتبارا من صباح الأحد المقبل الموافق 4 تشرين أول/ أكتوبر، وفقاً لآلية معينة سيتم الإعلان عنها لاحقاً تعتمد على الحجز المسبق لموعد محدد بالتاريخ والوقت لمراجعة الوزارة وفقاً لبرمجية حجز مواعيد خاصة أُعدت لهذه الغاية حيث لن يُسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة قبل هذا التاريخ.

وأكد توق أن الحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا يحتم على الوزارة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة العامة وإجراءات التباعد الجسدي، ومنع التجمعات لأكثر من (20) شخص تنفيذاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، وتحت طائلة المسائلة القانونية.

وأهاب توق بجميع الطلبة وذويهم الالتزام بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، مطالباً الجميع بعدم الحضور إلى الوزارة دون حجز موعد مسبق، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على فيسبوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي سيتم نشرها تباعاً خلال هذا الأسبوع بعد إعلان قائمة القبول الموحد، التي تجيب على جزء كبير جداً من استفسارات الطلبة وذويهم وتجنبهم الحاجة لزيارة الوزارة والتسبب في الاكتظاظ غير المبرر.

ومن هذه الإعلانات: إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار، وإعلان بدء تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وإعلان بدء تقديم طلبات الالتحاق للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة التجسير.

وأضاف الوزير أن عملية إعلان نتائج القبول الموحد ستتزامن مع إعلان الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في كل تخصص في كل جامعة للعام الحالي، التي يمكن للطالب الاطلاع عليها لمعرفة سبب عدم ترشيحه للقبول في أي تخصص، إضافةً إلى أن الطلبة المشمولين بأي مكرمة من المكرمات الملكية السامية يمكنهم مراجعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المكرمة، التي ليس بالضرورة أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.