صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الأحد، واستقالة الحكومة خلال اسبوع

صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

وتالياً نص الإرادة:”نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.

وبذلك فسوف تتقدم حكومة الرزاز باستقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب، حيث تنص الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.