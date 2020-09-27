جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار .. بقلم: فهـد الريمــاوي
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جرينتش+2 07:08
جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار

1 تعليق

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    موسى الحمداني

    مقال بديع لا يقدر عليه آلا قلم مبدع و كاتب شريف.
    بعد خمسين عاماً من رحيل أبو خالد نجد أن أكثر العرب الآن أجدر بالرثاء من زعيمهم الخالد رحمه الله

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