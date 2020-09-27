الرزاز: فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي بتعهد من القائمين عليها

عمان 27 ايلول (بترا) – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز انه سيتم خلال الأسبوع الحالي وضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي، بموجب تعهّد من القائمين عليها.

وقال رئيس الوزراء في كلمته الاسبوعية اليوم الاحد ان فرق الرقابة والتفتيش وكوادر الأمن العام ستقوم بتنفيذ حملات رقابيّة مكثّفة، وكلّ منشأة يثبت عدم التزامها سيتمّ إغلاقها فوراً، ومحاسبة القائمين عليها بموجب أوامر الدّفاع، وستبقى المنشآت التي لم تحقّق الشروط ولم تتعهّد بالالتزام مغلقة “وهنا نضمن العدالة”.

واكد رئيس الوزراء انه ومع وصولنا لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس كورونا فان معركتنا اليوم هي معركة وعي والتزام بالدرجة الأولى. ولفت الى ان أهم الدروس التي تعلمناها خلال جائحة كورونا هي أهميّة الاعتماد على الذات، وضرورة استثمار الموارد المحليّة، وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة.

واكد ان الإعتماد على الذات وتشغيل شبابنا الأردني خصوصا في مجال الزراعة سيكون الموضوع الأهم على جدول مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة بدأت العمل على عدة برامج ومشاريع هدفها تشغيل شبابنا بالزراعة من خلال 4 مشاريع تتعلق بزيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة في عدة محافظات وتدريب أبناء هذه المناطق ووادي الأردن على الزراعة وإستخدام التكنولوجيا فيها.

كما تتضمن هذه المشاريع، تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مركز الأعمال الزراعية وزيادة فرص تسويق منتجات الجمعيّات الزراعيّة وبيعها إلى المستهلكين بشكل مباشر، لافتا الى انه سيتم استكمال العمل على إنشاء المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف في مركز حيوي في العاصمة، و من المتوقع أن يوفر هذا السوق ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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