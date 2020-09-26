نقابة الصيادلة تستقبل طلبات الحصول على مطعوم الانفلونزا الموسمية

باشرت نقابة الصيادلة باستقبال طلبات الصيدليات الراغبة ببيع وإعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية “الثلاثي”.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن النقابة سترفع أسماء الصيدليات الراغبة ببيع وإعطاء المطعوم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ممن تنطبق عليها الشروط المتعلقة بالمكان والصيدلي الذي سيعطي المطعوم.

وأضاف أن النقابة تعقد عدة دورات لتمكين الصيادلة، من بينها دورة لإعطاء أبرة المطعوم للمواطنين والإسعاف الأولي والانعاش الرئوي.

يذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء حددت سعر المطعوم بخمسة دنانير ونصف، وإضافة ضريبة مقدارها 18 قرشا.

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