صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة "صفقة القرن" الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء
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جرينتش+2 02:15
لأن التوافق لم يعد قائما.. الرئيس المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تأليف الحكومة اللبنانية

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