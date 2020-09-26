فتح معبر جابر الحدودي امام الشاحنات غدا الاحد

اعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة إنه تقرر فتح مركز حدود جابر أمام الشاحنات الأحد.

وأضاف أبو عاقولة في بيان صادر اليوم السبت : أنه تم إبلاغنا بدوام يوم الأحد لشحن البضائع الصادرة والواردة والمارة بطريق الترانزيت و الشاحنات المتجهة إلى دول الخليج ومصر والعراق بالإضافة إلى الشاحنات الداخلة للأردن.

وقال إن نظام شحن البضائع في المعبر سيكون بطريقة “الباك تو باك” باستثناء الترانزيت لسائقي الشاحنات الذين يحملون تأشيرة لدخول الأردن.

وأضاف أن الصادرات سيتم تبادلها على المعبر الحدودي حيث يمنع على سائقي الشاحنات الأردنيين المغادرة من المعبر، ولا يسمح لسائقي الشاحنات باستثناء الترانزيت دخول الأردن.

وبين أنه لغاية اللحظة لم يتم تحديد موعد عودة حركة السفر للركاب عبر المعبر.

وأشار إلى أنه منذ قرار إغلاق المعبر منذ قرابة شهرين بعد اكتشاف إصابات بكورونا لعاملين في قسم التخليص، تم العمل على الية جديدة لحماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.

ولفت أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط .

وبين أبو عاقولة أن اضرارا وخسائر كبيرة لحقت بالقطاع نتيجة الإغلاق.

وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية، بتسهيلات كبيرة لبضائع الترانزيت وتقليل معاينتها وتخفيض الرسوم على الشاحنات السورية وغيرها لاستقطاب الخطوط كما كانت عليه سابقا، متمنيا زيادة مرور البضائع عبر الحدود الأردنية حيث ان التجار بسبب الإغلاق توجهوا بشحن بضائعهم عبر البحر.