صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة "صفقة القرن" الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء
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جرينتش+2 02:15
صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة “صفقة القرن” الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء

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