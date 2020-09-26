صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة “صفقة القرن” الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، امس الجمعة، أن المملكة العربية السعودية، عملت من وراء الكواليس لحث الإمارات العربية المتحدة والبحرين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وقد قاد هذه الجهود ولي العهد محمد بن سلمان.

وفقا للصحيفة البريطانية، قدم ولي العهد قبل بضعة أشهر نصائح للدولتين، البحرين والإمارات، تضمنت تأكيدات على أن اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” من شأنها أن تغير ميزان القوى ضد إيران على المدى الطويل.

ومع ذلك، لن يذهب بن سلمان إلى اتفاق رسمي مع “إسرائيل” قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لثلاثة مصادر مقربة من العائلة المالكة في الرياض تحدثت مع الغارديان.

وقالت المصادر للصحيفة إن المملكة العربية السعودية قد تستمر في دفع حلفائها الإقليميين للقيام بعقد اتفاقات مع “إسرائيل”، والمعطيات تشير في هذه المرحلة للسودان وعمان.

وفقًا لمصدرين سعوديين تحدثا للصحيفة، فقد تأثر بن سلمان بشدة بالمستشار الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقائهما في عام 2017، وهو ما دفعه لقيادة تغيير في الموقف السعودي تجاه لبنان وفلسطين.

بحسب التقرير، في وقت لاحق من عام 2017، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع بن سلمان في الرياض، حيث عُرضت عليه خريطة جديدة للدولة الفلسطينية ستوافق عليها المملكة العربية السعودية. ولم يتحدث الرئيس الفلسطيني علنًا عن الاجتماع، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الخريطة تشبه خريطة “صفقة القرن”.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن “ولي العهد السعودي أكد على أن فلسطين يمكن أن تشمل قطاع غزة مع جزء من شبه جزيرة سيناء وجسرا لما سيتبقى من الضفة الغربية (بعد تطبيق الضم في الضفة)”.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متورط في مخطط بن سلمان بالطبع”. ووفقا له، لا يمكن لـ بن سلمان أن يفاوض على جزء من مصر دون معرفة السيسي.