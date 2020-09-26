رحيل الفنان المصري المنتصر بالله اليوم بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم السبت الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل كان قد عانى من عدة أمراض بعدما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين.

ونشرت الصفحة الرسمية لقصر ثقافة السينما نعيا للفنان الراحل منذ قليل.

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة المنتصر بالله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتب قائلا: “وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله”.

يشار إلى أن الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه في معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.