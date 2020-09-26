ترامب يخوض الانتخابات الرئاسية بذهنية انقلابية ويهدد بان الفائز فيها قد لا يُعرف قبل عدة اشهر/ فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة إن الأمريكيين قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل عدة أشهر بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

وفي حديثه أمام تجمع حاشد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، قال ترامب إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية.

وأضاف: “أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز .. قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى”.

وقال ترامب “من غير المرجح أن تسمع فائزا في تلك الليلة. يمكن أن أكون في المقدمة وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع …. لأنهم الآن يقولون إن بطاقات الاقتراع يمكن أن تأتي متأخرة”.

واعلن ترامب، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية فيرجينيا: “لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتابع الرئيس الأمريكي “هو الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من غيرهم. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فإذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل عليكم أن تبلغوا بذلك على الفور”.

وأضاف ترامب “نريد أن يكون الانتقال وديا، ولا نريد أن يخدعونا، ولا نريد أن نكون حمقى ونقول دعونا نسلم لهم الحكم. نحن نعلم أنهم قاموا بتزوير ألوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع. لن نتسامح مع هذا أبدا”.

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن وقال إنه يتوقع أن تعلن المحكمة العليا الفائز.

وسمحت أحكام قضائية هذا الشهر للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني طالما تم إرسالها في يوم الانتخابات.