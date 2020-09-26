صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة "صفقة القرن" الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء
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جرينتش+2 02:14
ترامب يخوض الانتخابات الرئاسية بذهنية انقلابية ويهدد بان الفائز فيها قد لا يُعرف قبل عدة اشهر/ فيديو

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