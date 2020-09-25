صحيفة الغارديان: ابن سلمان عرض على عباس عام 2017 خريطة "صفقة القرن" الخاصة بالضفة ثم ضم قطاع غزة وجزء من سيناء
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 98 حالة، و3 وفيات، و620 اصابة بالكورونا 610 منها محلية ليصبح العدد الكلي 7211

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