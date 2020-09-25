الناطق باسم لجنة الأوبئة: وصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها السيطرة على مصادر عدوى فيروس كورونا

قالت الناطق باسم لجنة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات إن الأردن قد وصل الى مرحلة لا يستطيع معرفة مصادر عدوى كورونا لكثرتها، وأن البؤر أصبحت منتشرة في أكثر من مكان في الأردن ولا يوجد رابط بينها.

وأضاف عبيدات، في تصريحات للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أن الأردن وصل الى مرحلة لا يستطيع فيها السيطرة على مصادر العدوى لكورونا، وأن الانتشار المجتمعي يعني أن يصاب الشخص بالفيروس دون أن يعلم عن مصدر العدوى.

ودعا عبيدات كل شخص أن يرى بان الأخر مصاب بكورونا لحماية نفسه.

وأوضح عبيدات أن هدفنا في التعامل مع فيروس كورونا قد تغير بين المرحلة الأولى والمرحلة الحالية.

وقال إن هدفنا في المرحلة الأولى كان منع دخول الفيروس إلى الأردن او إبقاء الإصابة في الحد الأدنى، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات قاسية، ولم تخترعها المملكة وحدها، بل تعاملت معها عدة بلدان، وهي موجود في الكتب والأدبيات الطبية.

وأضاف: في البداية لم يكن لدينا خبرات أو وسائل حماية، او معرفة بسلوكيات الوباء ، وكم نسبة الوفيات التي تسببها.

وأشار إلى أن الوضع اليوم مختلف، فقد اصبحنا نعرف الكثير عن كورونا ونعرف أثر الحظر على الحياة خصوصا الحظر الشامل، ولذلك يجب أن نغير الاستراتيجية.