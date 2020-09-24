غرائب.. رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم قبل الإفطار في رمضان

تمتاز أوغندا بمجموعة من الغرائب الرمضانية التي لا تحدثُ في أي منطقة أخرى تشهدُ شهرَ رمضان.

فمن عادات المسلمين في أوغندا، التي دائما ما تجذب الأنظار في الشهر الفضيل، قيام الرجال في قبائل (اللانجو) الأوغندية، بضرب زوجاتهم على رؤوسهن قبل الإفطار، فتنهض بعدها المرأة لإعداد الإفطار برضا منها.

ومن تلك الغرائب أيضاً، أن الأطفال يجتمعون عند غروب الشمس للنداء على الكبار في كل منزل للإفطار في المنزل المختار، وتقام الموائد داخل المساجد فقط.

يضاف الى ذلك ان لا وجود في اوغندا للمسحراتي، وانما يخرج المحتفلون بالطبولالى الشوارع التي عادة ما تزين بالوان من الزينات المشابهة لما يوجد في مصر.