الغذاء والدواء: نسجل مطعوم الإنفلونزا حسب أسس عالمية تضمن فعاليته

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات ان المؤسسة تقوم بتسجيل مطعوم الانفلزنزا الموسمي ( الرباعي والثلاثي ) حسب أسس عالمية تضمن فعالية ومأمونية المطعوم مع مراعاة تجديد سلالات الفيروس سنويا كما يوجد أقراص تحتوي على المادة الفعالة Oseltamivir لمعالجة المصابين بالإنفلونزا وتصرف باشراف الطبيب المعالج.

واضاف الدكتور مهيدات في بيان صحفي اليوم الخميس أنه تم إخضاع المطعوم للتسعير حيث تم تخفيض سعره في السنة الماضية 2019 بحوالي 50 بالمئة ويتم توفيره في السوق الأردنية في بداية شهر تشرين اول من كل عام.

وبين مهيدات ان المطعوم يتم استيراده من قبل مستودعات الادوية ( وكلاء الشركات الصانعة) ويتم توزيعه على الصيدليات حسب حاجتها في كافة انحاء المملكة وبيعه للمواطن بالسعر المناسب وإلزام المستودعات بوضع رقاع التسعير على المطعوم حسب السعر المعتمد لدى المؤسسة والتحقق من ذلك في الصيدليات ويعزى سبب عدم توفر المطعوم في بعض الصيدليات إلى قلة الكميات المستوردة من الشركات الصانعة له وذلك بسبب زيادة الطلب عليه خلال جائحة كورونا من بقية دول العالم .

وأكد الدكتور مهيدات أن المؤسسة تحرص على تحقيق الأمن الدوائي وضمان سلامة ومأمونية وفاعلية الدواء والمطاعيم وتوفيرها للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب.

ودعا الدكتور مهيدات المرضى الذين يصابون بمرض الأنفلونزا الموسمية بالبقاء في المنزل من أجل تقليل مخاطر إصابة الآخرين في المجتمع.

وشدد مهيدات على أهمية إتباع تدابير وقائية شخصية من أجل زيادة مستوى الوقاية من الإصابة وهي ،غسل اليدين بانتظام مع تجفيف اليدين بشكل صحيح تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، استخدام الأنسجة والتخلص منها بشكل صحيح ،الانعزال المبكر لأولئك الذين يشعرون بالتوعك والحمى ولديهم أعراض أخرى للإنفلونزا ،تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم .

ودعى كل من له اية ملاحظة او شكوى او استفسار للتواصل بالمؤسسة على جميع الوسائل والاتصال بالارقام التالية وعلى مدار الساعة والتي تشمل خط الشكاوى الساخن المجاني 117114 وعلى البريد الالكتروني INFO@JFDA.JO ومن خلال رقم الشكاوى عبر تطبيق الواتس اب 0795632000 أو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك facebook.com/jfda.jo والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر.

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