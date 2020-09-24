“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 125 حالة، ووفاة واحدة، و549 اصابة بالكورونا 544 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6591

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 549 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 544 إصابة محلية، ليرتفع إجمال عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 6591 حالة.

كما سجلت، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة مساء اليوم الخميس، حالة وفاة لإحدى المصابات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36 حالة.

قد الإصابات المحلية بحسب الموجز، كما يلي: (313 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 118 حالة في محافظة الزرقاء، 34 حالة في محافظة البلقاء، 37 حالة في محافظة الكرك، 5 حالات في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة إربد، 12 حالة في محافظة معان، 3 حالات في محافظة عجلون، 6 حالات في محافظة المفرق، حالة واحدة في محافظة العقبة وحالة واحدة في محافظة مأدبا).

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

ولفت الموجز إلى تسجيل 125 حالة شفاء هذا اليوم، (9 في مستشفى الأمير حمزة، و102 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و4 في مستشفى الملكة علياء، و10 في المستشفيات الخاصّة المعتمدة).

كما افاد الموجز بإجراء 15282 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1127961 فحصاً.