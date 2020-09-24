أجواء خريفية ولكنها حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة اليوم

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13 ، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية. –(بترا)

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