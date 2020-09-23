عادل إمام يغيب عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

كشف الممثل المصري عادل إمام عن مفاجأة محزنة بشأن مشاركته في موسم شهر رمضان 2021.

وقال إمام، في تصريحات لموقع “النهار العربي” إنه “قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وعدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في الموسم الرمضاني 2021”.

وتابع الزعيم: “قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، حبث لا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مسلسل جديد يعد له عادل إمام، ينافس به في موسم رمضان 2021، وأكدت التقارير أن الزعيم يقرأ سيناريو المسلسل الجديد وسيتم إعلان الاتفاق بشأنه قريبا، إلا أن التصريح الأخير لفنان المصري ينفي تلك التقارير.

وشارك الزعيم في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل “فلانتينو”، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

اما آخر أعمال عادل إمام السينمائية فكان فيلم “زهايمر” الذي عُرِض عام 2010، الذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.