توقيف شخص أسبوعا جراء تهديده آخرين راغبين بالترشح في اربد

قرر المدعي العام توقيف مؤازر لأحد الراغبين بالترشح في محافظة إربدجراء تهديده راغبين آخرين بالترشح عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وشتمهم.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أن لجنة المخالفات الانتخابية في الهيئة رصدت المنشورات على صفحة هذا الشخص، وتواصلت مع الأجهزة الأمنية التي أحالته بدورها إلى الإدعاء العام وأوقفه أسبوعاً.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة