تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الرسمية إلى 11 تشرين اول وفق ترتيبات محددة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق تأجيل بدء الدراسة في الجامعات الرسميّة حتى الـ11 من شهر تشرين الأول المقبل، بهدف خفض عدد الطلبة الذين يحضرون إلى الدوام الجامعي.

وأوضح توق، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، أن القرار اتخذ بمشاورة اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.

وقال توق انه وبعد انتهاء فترة التأجيل سيبدأ الدوام الجامعي وفق ما تمّ إقراره سابقاً، مع مراعاة شروط السلامة العامة، مؤكدا الموافقة على أن يكون شكل التعليم في الجامعات تعليما هجينا يمزج بين التعليم العادي والإلكتروني عن بعد.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر اليوم الأربعاء تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الرسمية إلى يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 2020.

وأوضح المجلس ان التدريس سيستمر حسب الترتيبات التي أقرت في جلسته رقم (20) المنعقدة بتاريخ 21 / 7 / 2020.

وتشمل اهذه الترتيبات الموافقة على أن يكون شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 2020 / 2021 هجينا (أي يمزج بين التعليم العادي (وجهاً لوجه) والإلكتروني (عن بعد) والمدمج)، على أن تطبق الأسس الآتية فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021.

أولاً: طلبة البكالوريوس:

1. تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بعد).

2. تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

3. تدريس متطلبات التخصص داخل الحرم الجامعي مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

4. لمجلس عمداء الجامعة استثناء مواد محددة من البند (3) أعلاه بحيث تعطى من خلال التعليم المدمج (Blended Learning ) على ألا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن (50%).

5. إجراء كافة امتحانات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكليات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات.

6. تجرى كافة الامتحانات (أعمال الفصل والامتحانات النهائية) لمساقات التخصص في كل كلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

7. يطبق مبدأ ناجح/ راسب باختيار الطالب على المساقات التي تدرس إلكترونياً (عن بعد) فقط أما المساقات التي تدرس داخل الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية أو عن طريق التعليم المدمج فيطبق عليها نظام العلامات النافذ في الجامعة ولا يتاح للطالب فيها خيار (ناجح /راسب).

ثانياً: طلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع:

يطبق على طلبة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.

ثالثاً: طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان:

يتم تدريس طلبة كافة السنوات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويترك لمجالس العمداء بناءً على تنسيب مجالس الكليات تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص (الاجبارية والاختيارية) على نظام التعليم المدمج.

رابعاً: طلبة الدراسات العليا:

1. يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) عن طريق التعليم المدمج شريطة ألا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن (50%)، وأن تتم جميع الامتحانات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية.

2. يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

خامساً: الطلبة الموجودون خارج المملكة:

1. التأكيد على طرح شعبة واحدة على الأقل تدرس الكترونياً (عن بعد) من المساقات الدراسية المخصصة لطلبة مستوى السنة الأولى في جميع التخصصات لتمكين الطلبة خارج الأردن من الالتحاق بالدراسة.

2. يترك لمجالس عمداء الجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي يترك للجامعات حرية إجراء الامتحانات النهائية لهم لتقييمهم بالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة “غير مكتمل” لهم في هذه المساقات.

3. يترك للجامعات القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) والموجودين خارج المملكة.

4. بالنسبة لطلبة الدراسات العليا الموجودين خارج المملكة ولم يتمكنوا من العودة عند بداية الفصل الدراسي الأول تتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة لاستمرار تعليمهم وتقيمهم الكترونياً (عن بعد).

سادساً: أحكام عامة:

1. مخاطبة الجامعات الأردنية للقيام بتجهيز بوابات الكترونية يتمكن الطلبة من خلالها من استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة من كل منهم.

2. ينظم الجدول الدراسي للجامعة بحيث يتواجد في الحرم الجامعي وفي وقت واحد الحد الأدنى الممكن من الطلبة وأحد الأشكال.