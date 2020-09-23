اليوم الاربعاء.. بدء تطبيق قرار الغاء الحجر المؤسسي الفندقي على القادمين من الخارج واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع

بدأ الأردن، اليوم الأربعاء، العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي المفروض على المسافرين القادمين إليه، واستبداله بحجر منزلي لأسبوع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إدارة مشاريع المطارات بوزارة النقل معاوية الضرابعة، إن “مختبري مطار الملكة علياء الدولي قادران على إجراء فحص كورونا لـ 1500 شخص كل ساعتين”.

وأضاف لقناة “المملكة” أن “على الراغبين في القدوم إلى الأردن التسجيل على منصة (VISIT JORDAN)، مع إمكانية الحجز عبر شركات الطيران المختلفة”، موضحا أنه في حال عدم التسجيل فإذا كان الراغب بالقدوم أردنيا سيتم تسجيله على المنصة وتأمينه بالسبل الممكنة، أما غير الأردني يتم النظر في حالته.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن “القادمين من الخارج لا يشكلون المصدر الرئيسي لعدوى انتقال الفيروس”.

وأضاف لـ “المملكة” أن “التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يتطلب تغييرا كاملا للاستراتيجية المتعلقة بجائحة كورونا”.

وكان وزير النقل خالد سيف قد أكد في وقت سابق، وقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، وسيتم فرض حجر منزلي ابتداء من 23 أيلول/ سبتمبر.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، استأنف الأردن الرحلات الجوية المنتظمة من جديد، بعد قرار الحكومة تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة وإليها، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وقد صنف الأردن الدول التي يستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، موزعين على 3 قوائم (خضراء، وصفراء، وحمراء)، بحيث تكون الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وتشترط الحكومة على القادمين من الخارج إحضار فحص PCR، للكشف عن فيروس كورونا قبل قدومه إلى الأردن بـ 72 ساعة، وعلى المسافر دفع ثمن فحص آخر بقيمة 40 دينارا، يرفق مع قيمة التذكرة، ويجريه عند وصوله المطار، وذلك عبر موقع فيزيت جوردان الإلكتروني.

سيف قال إن القادمين من الدول الحمراء والصفراء، في حال ظهرت نتيجة فحصهم الثانية سلبية في المطار، سيخضعون لعزل منزلي مدته أسبوع، علما بأن القادم من الدول الحمراء سيرتدي خلال فترة الحجر المنزلي أسوارة إلكترونية.

في حين، أن القادمين من الدول الخضراء، في حال ظهرت نتيجة فحصهم الثانية سلبية في المطار، لن يخضعوا لـ “حجر منزلي أو حتى ارتداء أسوارة”.

وكان الأردن يشترط على القادمين من الدول الحمراء والصفراء الخضوع لحجر مؤسسي فندقي لأسبوع، إضافة إلى حجر منزلي للمدة ذاتها.

وأجرى الأردن، تحديثا على قائمته للدول وفقا لتصنيفات الحمراء والصفراء والخضراء، تبعا لوضعها الوبائي.

والدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 15 أيلول/ سبتمبر الحالي، واطلعت “المملكة” على نسخة منه، هي: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلند، تونس، وتركيا.

أما الدول الصفراء فهي: مصر، مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، واليمن.

الدول الحمراء هي: فلسطين، البحرين، بلجيكا، التشيك، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، وإسرائيل.