قوات أمن السلطة تعتقل 7 من ازلام دحلان منافس عباس على "خيانة" القضية الفلسطينية وتقديم تنازلات اضافية فادحة
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جرينتش+2 11:58
ذبحتونا: آلية القبول الجامعي الجديدة تمهد لخصخصة الجامعات وإلغاء التوجيهي

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