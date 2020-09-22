اطلالة الخريف اليوم.. تراجع الأجواء الحارة وبداية سريان طقس الاعتدال

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14 ، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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