وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 683 حالة، ووفاتين، و266 اصابة بالكورونا 264 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5045
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جرينتش+2 08:47
وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 683 حالة، ووفاتين، و266 اصابة بالكورونا 264 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5045

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