وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 683 حالة، ووفاتين، و266 اصابة بالكورونا 264 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5045

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 264 محليّة، وحالتان خارجيتان في فنادق الحجر الصحّي، وبذلك يرتفع العدد الكلي في الاردن الى 5045 اصابة.

وافاد جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الإثنين، بتسجيل حالتيّ وفاة بفيروس كورونا.

وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية قد توزعت كما يلي، (166 إصابة في العاصمة، و25 في الكرك، و38 البلقاء و8 في إربد و10 في الزرقاء و3 في معان وواحدة في عجلون و3 في مادبا و10 في جرش).

ولفت جابر إلى تسجيل 683 حالة شفاء، كما بلغ عدد الفحوصات لهذا اليوم 12867 فحصاً ليصبح إجمالي الفحوصات 1083488 فحصاً.