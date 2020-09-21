لجنة الأوبئة تنسب باعتماد تعليمات جديدة حول اجراء الفحوصاب والعزل المنزلي

قال الناطق باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن اللجنة أكدت على ضرورة تشخيص جميع الحالات وإجراء الفحوصات للمخالطين بأسرع وقت ممكن ضمن آليات سيتم تحديثها في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد عبيدات، خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الإثنين، أن اللجنة أوصت بإيقاف عزل العمارات والاستغناء عنها بتعهدات خطية من المصابين ومخالطيهم مستقبلاً.

كما أشار إلى أن اللجنة أوصت باعتماد تعليمات وإرشادات العزل المنزلي والتي تتضمن المحافظة على صحة المعزولين وأسرهم وصحة المجتمع وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

1- تحديد فئات المرضى الذين ينطبق عليهم إمكانية العزل المنزلي.

2- آلية متابعة مرضى العزل المنزلي من ناحية الالتزام بالعزل.

3- التأكيد على ضرورة إبجاد آلية لنقل المرضى المعزولين من المنزل إلى المستشفيات المعدة لهذه الغاية في حال طرأ تغيير على حالة المريض الصحية.

4- تم وضع شروط العزل المنزلي للأشخاص المصابين والخاصة بظروف مكان العزل المنزل.

5- ضرورة توفر موافقة خطية من أولياء أمر المرضى والمصابين.

6- تم وضع إرشادات العزل المنزلي أثناء وجود المريض في العزل المنزلي والتي تركز على الإجراءات التي من شأنها المحافظة على صحة المصاب وذويه.