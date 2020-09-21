فُرجت.. بدء تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم

يتراجع اليوم الاثنين تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.