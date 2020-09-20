وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 172 حالة، وتسجيل 239 اصابة جديدة بالكورونا 231 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4779

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 239 إصابة بفيروس كورونا منها 231 حالة محلية، ليرتفع العدد التراكمي للحالات التي ادخلت المستشفيات المعتمدة منذ بدء الجائحة إلى 4779 حالة.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي، 8 حالات من فنادق الحجر الصحي، منها حالة من مصر و4 من فلسطين احدهم سياحة علاجية، وحالة من الولايات المتحدة وحالة من السعودية وحالة من الكويت.

اما الحالات المحلية فتوزعت على النحو الاتي، 149 حالة في العاصمة و22 حالة في محافظة الكرك و13 حالة في محافظه البلقاء و5 حالات في محافظه إربد و23 في محافظة الزرقاء و12 حالة في محافظة معان وحالة واحدة في محافظه عجلون و6 حالات في محافظه المفرق. وبين الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، أن العدد التراكمي للإصابات منذ 7 آب الماضي وصل إلى 3270 حالة. كما سجل اليوم 172 حالة شفاء منها 146 حالة في منطقة العزل في البحر الميت و18 حالة في مستشفى الامير حمزة و8 حالات في مستشفى الملكة علياء، ليصبح المجموع التراكمي لحالات الشفاء 2851 حالة.

كما اجرت فرق التقصي الوبائي 13437 فحصا ليصبح مجموع الفحوصات التراكمي 1070621.

واوعز الدكتور جابر بناء على توصية لجنة الأوبئة وقرار مجلس الوزراء، إلى السلطات المختصة عزل الأطفال الموجودين في مناطق العزل في منازلهم بعد توقيعهم على تعهد من الأهل للحفاظ عليهم وتطبيق شروط العزل الصحي.

من جهته، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن اللجنة تتابع عن كثب التطورات الوبائية للمرض عالميا وإقليميا ومحليا.

وحسب عبيدات فان توصيات اللجنة مستندة على الأسس والدلائل العلمية لوضعها أمام اصحاب القرار وتقديم التوصيات مع الاخذ بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه التوصيات وان التوصيات متغيرة ديناميكيا تتغير وتطور مراحل الوباء والمعطيات المستجدة على الخارطة الوبائية وان الوباء بدأ بمرحلة الانتشار المجتمعي، ما يستدعي اللجنة مراجعة الاستراتيجيات والخطط والسياسات المعمول بها حاليا كي تلائم هذه المرحلة وبما يتطلبه الواقع وبشكل مستمر.

واشار الدكتور عبيدات ان اللجنة تعكف على مراجعة وتحديث خطة متكاملة تشمل على الحجر والعزل المنزلي وخطة الرصد ومتابعة الرصد ومتابعة المخالطين والفحوصات المخبرية والبروتوكول العلاجي وبناء قدرات المؤسسات الصحية.

وبين ان اللجنة اوصت بالبدء بتطبيق العزل المنزلي على الاطفال والكوادر الصحية من اطباء وممرضين وصيادلة ومراجعي المؤسسات الصحية، مشيرا الى ان الكوادر الصحية تمتلك المهارات الفنية اللازمة لمنع العدوى والحفاظ على صحتهم وصحة اسرهم.

واشار الدكتور عبيدات إلى أن العزل المنزلي يمكن التوسع به مستقبلا ليشمل فئات اوسع من المصابين وان اللجنة بدأت بوضع أسس الحجر والعزل المنزلي والذي يشمل تعليمات وارشادات وشروط.

واكد ان سبل النجاح في التصدي لهذا الوباء الشرس لن يتحقق الا بالعمل الجاد المشترك من قبل الجميع المواطن والمؤسسات والقطاعات كافة، داعيا الى الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية لحماية المجتمع من عدوى فيروس كورونا وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغسل اليدين لمحاربة الوباء. –(بترا) غ ا/رق/س ي20/09/2020 18:46:46

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