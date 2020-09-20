وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 172 حالة، وتسجيل 239 اصابة جديدة بالكورونا 231 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4779
أهم العناوين
جرينتش+2 06:38
وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 172 حالة، وتسجيل 239 اصابة جديدة بالكورونا 231 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4779

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني