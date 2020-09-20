هانت.. أجواء حارة بأغلب المناطق اليوم، وتراجع الحرارة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأحد حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يتراجع يوم غد الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، وتنخفض درجات الحرارة، لتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ يوم الثلاثاء انخفاض اخر على الحرارة لتصبح الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 24، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 29، وفي البحر الميت 39 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.