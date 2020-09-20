تزوجت 14 مرة.. تحية كاريوكا تعترف ان افضل ازواحها رشدى أباظة

فى مثل هذا اليوم الموافق 20 سبتمبر من عام 1999 رحلت عن عالمنا سيدة الرقص الشرقى الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، بعد حياة حافلة بالفن والنضال والحب والأحداث الساخنة، أبدعت خلالها فى التمثيل والرقص والمواقف الوطنية.

عانت كاريوكا فى بداية حياتها، وتعذبت على يد شقيقها بعد وفاة والدها، الذى قيدها بالحديد وحبسها، حتى هربت من الإسماعيلية وهى صبية، وشقت طريقها الفنى، وعانت فى بداياتها كثيرا حتى حققت الشهرة.

وخلال حياتها تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، وعن ذلك قالت ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى إنها لم تكن تسمح لرجل أن يمسها إلا فى الحلال وبعقد زواج، وكان أول هذه الزيجات من أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابنى الذى أسلم وسمى نفسه محمد المهدى.

وأشارت الجداوى إلى أن خالتها حرصت على أن تتزوج لترسل قسيمة الزواج لوالدتها التى أقامت عزاء، وقالت بدوية ماتت، بعدما اعتقدت أنها انحرفت فى طريق الحرام.

فتحية كاريوكا كانت شخصية قوية جميلة أحبها معظم الرجال الذين اقتربوا منها، لكن أىا من هؤلاء الرجال لم يفهمها، ولم تتحمل هى ما يمس كرامتها، فانفصلت عنهم، رغم أن معظمهم كانوا من الأثرياء والمشاهير.

وكان من بين أزواجها المخرج فطين عبد الوهاب، والفنان أحمد سالم، ومن أهم زيجاتها زواجها من رشدى أباظة لمدة 3 سنوات ونصف السنة، حيث أحبته وأحبها بشدة، وقالت إنها عاشت هذه السنوات وكأنها فى الجنة، ولكنها انفصلت عنه؛ بسبب علاقاته الغرامية، وتزوجت أيضا الفنان محرم فؤاد.

وكانت أطول زيجات تحية وأكثرها قسوة من الكاتب المسرحى فايز حلاوة، الذى استمر زواجها منه 18 عاما، وانتهى بخلافات ومأساة، بعدما طردها حلاوة من شقتها بملابس البيت.

مرفق بهذا الخبر صورة نادرة لعقد قران تحية كريوكا ورشدى أباظة، وهما يجلسان أمام المأذون ويضعان منديلا على يديهما أثناء إجراء عقد القران.