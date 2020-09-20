القبض على 90 عسكريا تركيا سابقا للاشتباه في صلتهم بغولن

ألقي القبض على ما لا يقل عن 94 عسكريا تركيا سابقا يشتبه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب تموز/يوليو عام 2016.

ووفقا لصحيفة “صباح” نقلاً عن مصدر قضائي، فمن بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم قادة سابقون في الجيش وملازمون وضباط صف ورقباء.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاعتقال بعد صدور أوامر من المدعي العام كجزء من تحقيق مستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بـ”غولن”، فيما تم عزل ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب يوليو.