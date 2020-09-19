وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية.. خلاف شديد حول التطبيع مع اسرائيل بين ملك السعودية وولي العهد

زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية الليلة الماضية ان هناك خلافا داخل العائلة المالكة السعودية حول “التطبيع مع اسرائيل” والذي كشف بعد توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات والبحرين، حيث اتضح وجود خلاف شديد بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة بهذا الخصوص، فان ولي العهد محمد بن سلمان يؤيد اقامة علاقات مع اسرائيل، في حين والده يعارضها في ظل عدم وجود حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني في الاتفاقات القائمة.

وافاد التقرير ان بن سلمان كان مطلعا على الاتفاقات التي تتشكل مع الامارات والبحرين، ولكنه لم يكشف عن هذا لوالده خشية ان يحاول والده الحاق الضرر بهذه الاتفاقات، ما اثار غضب العاهل السعودي.

ويأمل متخذو القرار في اسرائيل ان السعودية، الدولة الاقوى في المنطقة والتي تقود المحور السني في مواجهة ايران، ان تعلن عن استعدادها لاقامة علاقات مع اسرائيل. ووفقا للتقديرات فان اعلانا من هذا القبيل ممكن، لكن على يبدو لن يحدث في المستقبل القريب.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن مساء امس انه يعتقد ان الكويت من الممكن ان تكون الدولة العربية القادمة التي توقع اتفاق تطبيع علاقات مع اسرائيل، وقال ان الكويتييين :”متلهفين جدا حيال ما يحدث، ومن الممكن ان يصبحوا بسرعة جزءا منه”.