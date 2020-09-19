وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 161 حالة، ووفاة واحدة، و196 اصابة بالكورونا 191 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4540

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 196 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، منها 191 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4540 إصابة.

وقد توزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 191 حالة محليّة منها 88 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و44 حالة في محافظة الزرقاء، و23 حالة في محافظة البلقاء، و10 حالات في محافظة الكرك، و10 حالات في محافظة جرش، و7 حالات في محافظة إربد، وحالة واحدة في لواء الرمثا، و3 حالات في محافظة الطفيلة، و3 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة عجلون.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لأحد المصابين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 161 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: حالتان في مستشفى الأمير حمزة، و156 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 11484 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1057184 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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